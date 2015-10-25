Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии двух предприятий в Сумгайыте

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в городе Сумгайыт принял участие в открытии завода технического оборудования ООО "Азертехнолайн", присутствовал на церемонии закладки завода по производству полиэтилена высокой плотности, который будет построен в рамках проекта "SOCAR Polymer", а также ввел в эксплуатацию этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья".

Глава государства ознакомился с производственными процессами, и встретился с коллективами предприятий.

В числе прочих, президент Азербайджана запустил установки по гидрогенизации бутилен-бутадиеновых фракций и очистке газов от серных примесей.