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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии двух предприятий в Сумгайыте

    Глава государства ознакомился с производственными процессами, и встретился с коллективами предприятий

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в городе Сумгайыт принял участие в открытии завода технического оборудования ООО "Азертехнолайн", присутствовал на церемонии закладки завода по производству полиэтилена высокой плотности, который будет построен в рамках проекта "SOCAR Polymer", а также ввел в эксплуатацию этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья".

    Глава государства ознакомился с производственными процессами, и встретился с коллективами предприятий.

    В числе прочих, президент Азербайджана запустил установки по гидрогенизации бутилен-бутадиеновых фракций и очистке газов от серных примесей.

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