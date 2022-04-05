Президент AZAL и министр туризма Израиля обсудили расширение авиасообщения

5 апреля cостоялась встреча президента AZAL Джахангира Аскерова и министра туризма Израиля Йоэля Развозова.

5 апреля cостоялась встреча президента AZAL Джахангира Аскерова и министра туризма Израиля Йоэля Развозова.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», cтороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе, в сфере гражданской авиации и туризма. Президент AZAL и министр туризма Израиля обменялись мнениями о возможностях увеличения количества прямых рейсов между двумя странами в связи с возникшим высоким спросом.

«После послабления странами ряда ограничений по COVID-19 Израиль стал одним из первых направлений, по которому азербайджанская авиакомпания возобновила регулярные полеты. В настоящее время авиакомпания AZAL по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку выполняет полеты два раза в неделю», - сообщил Джахангир Аскеров.

По итогам встречи было принято решение, что в рамках летнего расписания AZAL увеличит число рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.

По словам Джахангира Аскерова, израильским авиакомпаниям Israir Airlines и Arkia также выдано разрешение на выполнение регулярных рейсов в Баку.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов отметил, что увеличение рейсов послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем, а также расширению туристических связей. Он отметил, что существует взаимный интерес в восстановлении прежнего объема авиаперевозок между странами.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации.