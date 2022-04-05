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Президент AZAL и министр туризма Израиля обсудили расширение авиасообщения

Президент AZAL и министр туризма Израиля обсудили расширение авиасообщения 5 апреля cостоялась встреча президента AZAL Джахангира Аскерова и министра туризма Израиля Йоэля Развозова.
Инфраструктура
5 апреля 2022 г. 17:28
Президент AZAL и министр туризма Израиля обсудили расширение авиасообщения

5 апреля cостоялась встреча президента AZAL Джахангира Аскерова и министра туризма Израиля Йоэля Развозова.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», cтороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе, в сфере гражданской авиации и туризма. Президент AZAL и министр туризма Израиля обменялись мнениями о возможностях увеличения количества прямых рейсов между двумя странами в связи с возникшим высоким спросом.

«После послабления странами ряда ограничений по COVID-19 Израиль стал одним из первых направлений, по которому азербайджанская авиакомпания возобновила регулярные полеты. В настоящее время авиакомпания AZAL по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку выполняет полеты два раза в неделю», - сообщил Джахангир Аскеров.

По итогам встречи было принято решение, что в рамках летнего расписания AZAL увеличит число рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.

По словам Джахангира Аскерова, израильским авиакомпаниям Israir Airlines и Arkia также выдано разрешение на выполнение регулярных рейсов в Баку.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов отметил, что увеличение рейсов послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем, а также расширению туристических связей. Он отметил, что существует взаимный интерес в восстановлении прежнего объема авиаперевозок между странами.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации.

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Версия на английском языке AZAL President, Israeli Minister of Tourism discuss expansion of air traffic
Версия на азербайджанском языке Bakıdan Təl-Əvivə uçuşların sayının həftədə 5 dəfə olması razılaşdırılıb

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