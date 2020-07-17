Пресс-секретарь BNA вылечился от коронавируса

Маис Агаев 28 июня заявил, что он и его семья заразились короновирусом

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев вылечился от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

"Наши пути с пандемией коронавируса (COVID-19), изменившей весь мой ритм жизни с 25 июня, наконец разошлись. Результаты последнего теста негативные. Я выражаю глубокую признательность всем, кто беспокоился и поддерживал меня во время болезни", - сказал он.

Напомним, что М. Агаев 28 июня заявил, что он и его семья заразились короновирусом.