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Пресс-секретарь BNA вылечился от коронавируса

Пресс-секретарь BNA вылечился от коронавируса Маис Агаев 28 июня заявил, что он и его семья заразились короновирусом
Инфраструктура
17 июля 2020 г. 14:13
Пресс-секретарь BNA вылечился от коронавируса

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев вылечился от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

"Наши пути с пандемией коронавируса (COVID-19), изменившей весь мой ритм жизни с 25 июня, наконец разошлись. Результаты последнего теста негативные. Я выражаю глубокую признательность всем, кто беспокоился и поддерживал меня во время болезни", - сказал он.

Напомним, что М. Агаев 28 июня заявил, что он и его семья заразились короновирусом.

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Версия на азербайджанском языке BNA-nın mətbuat katibi koronavirusdan sağaldı

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