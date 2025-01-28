Премьер Казахстана: Строительство подводного интернет кабеля через Каспий начнется в 2025г

Строительство волоконно-оптической линии связи через Каспийское море начнется в 2025 году.

Строительство волоконно-оптической линии связи через Каспийское море начнется в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"В текущем году начнется строительство оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря", - сказал он.

Отметим, что длина кабельной линии составит 380 км, а пропускная способность новой магистрали будет доходить до 400 терабит в секунду. Объем инвестиций в проект превысит $50 млн.

В 2023 году телекоммуникационные операторы AzerTelecom и Казахтелеком подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан. Доля сторон в СП Caspinet B.V. составляет по 50%.