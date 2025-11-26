Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Премьер Азербайджана обсудил с главой РЖД развитие инфраструктуры МТК "Север-Юг"

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 17:04
    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 26 ноября встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозёровым, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кабинета министров, особое внимание на встрече стороны уделили обсуждению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе взаимодействию между железными дорогами.

    На встрече отмечена важность продолжения совместных усилий по наращиванию транзитного потенциала региона: "В данном контексте подчеркнута необходимость синхронного проведения работ по развитию инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Север–Юг" и поддержанию устойчивого роста объемов грузоперевозок по данному маршруту".

    Али Асадов РЖД Олег Белозеров Север-ЮГ
    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb
    Azerbaijan's prime minister, head of Russian Railways discuss economic cooperation

