    Инфраструктура
    • 16 января, 2026
    • 13:07
    Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

    Представители частного сектора, академических кругов и исследователи приглашены на информационные сессии, посвященные 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, инфосессии проводятся в рамках серии мероприятий, организованных для партнеров.

    Первая сессия состоится 19 января 2026 года.

    На сессиях будет представлена ​​общая информация о Всемирном форуме городов, а также подробная информация о возможностях участия представителей бизнеса, академических кругов, исследователей в WUF13.

    Для регистрации на инфосессии WUF13 необходимо пройти по ссылке, предоставить краткую информацию о себе и выбрать время сессии.

    Özəl sektor, akademik dairələr və tədqiqatçılar WUF13-ə dəvət olunur
    Private sector, academia, and research community invited to WUF13

    Лента новостей