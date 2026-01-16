Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

Представители частного сектора, академических кругов и исследователи приглашены на информационные сессии, посвященные 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, инфосессии проводятся в рамках серии мероприятий, организованных для партнеров.

Первая сессия состоится 19 января 2026 года.

На сессиях будет представлена ​​общая информация о Всемирном форуме городов, а также подробная информация о возможностях участия представителей бизнеса, академических кругов, исследователей в WUF13.

Для регистрации на инфосессии WUF13 необходимо пройти по ссылке, предоставить краткую информацию о себе и выбрать время сессии.