Председатель ОАО: В ряде регионов для защиты от паводков построены опорные стены

Всего на реках, протекающих через Балакянский, Гахский, Шекинский, Габалинский, Губинский, Хачмазский, Агджабединский и Лянкяранский районы страны, было построено подпорных стен высотой 1 863 метра в качестве меры берегоукрепления и ликвидации чрезвычайны

Всего на реках, протекающих через Балакянский, Гахский, Шекинский, Габалинский, Губинский, Хачмазский, Агджабединский и Лянкяранский районы страны, в качестве меры берегоукрепления и ликвидации чрезвычайных ситуаций было построено подпорных стен длиной 1 863 погонных метров.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов.

Он отметил, что для подачи поливной воды из реки Куры в Агропарк Гаджигабульского района через насосную станцию ​​с расходом 3,0 м3/сек подготовлена ​​проектная документация и начаты строительные работы.