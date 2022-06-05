Председатель ОАО: В ряде регионов для защиты от паводков построены опорные стены

Всего на реках, протекающих через Балакянский, Гахский, Шекинский, Габалинский, Губинский, Хачмазский, Агджабединский и Лянкяранский районы страны, в качестве меры берегоукрепления и ликвидации чрезвычайных ситуаций было построено подпорных стен длиной 1 863 погонных метров.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов.
Он отметил, что для подачи поливной воды из реки Куры в Агропарк Гаджигабульского района через насосную станцию с расходом 3,0 м3/сек подготовлена проектная документация и начаты строительные работы.