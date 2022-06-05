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Председатель ОАО: В ряде регионов для защиты от паводков построены опорные стены

Председатель ОАО: В ряде регионов для защиты от паводков построены опорные стены Всего на реках, протекающих через Балакянский, Гахский, Шекинский, Габалинский, Губинский, Хачмазский, Агджабединский и Лянкяранский районы страны, было построено подпорных стен высотой 1 863 метра в качестве меры берегоукрепления и ликвидации чрезвычайны
Инфраструктура
5 июня 2022 г. 03:44
Председатель ОАО: В ряде регионов для защиты от паводков построены опорные стены

Всего на реках, протекающих через Балакянский, Гахский, Шекинский, Габалинский, Губинский, Хачмазский, Агджабединский и Лянкяранский районы страны, в качестве меры берегоукрепления и ликвидации чрезвычайных ситуаций было построено подпорных стен длиной 1 863 погонных метров.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов.

Он отметил, что для подачи поливной воды из реки Куры в Агропарк Гаджигабульского района через насосную станцию ​​с расходом 3,0 м3/сек подготовлена ​​проектная документация и начаты строительные работы.

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Версия на азербайджанском языке ASC sədri: Bir sıra rayonlarda sel və daşqın təhlükəli çaylarda istinad divarları tikilib

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