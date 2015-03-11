​Председатель Государственного комитета по вопросам имущества встретится с гражданами в Саатлы

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по вопросам имущества Кярям Гасанов 13 марта проведет очередной прием граждан в Саатлы.

Как сообщили Report в комитете, на приеме будут рассмотрены обращения жителей г. Ширван, Саатлинского, Сабирабадского, Сальянского, Нефтчалинского, Гаджикабулского и Джабраильского районов.

Прием граждан начнется в 11 часов в Центре молодежи г.Саатлы.

Запись на прием осуществляется через электронную службу комитета office@emdk.gov.az, по телефонам (012) 490 24 08 (внутренний 105, 102 и 349), (02020) 5 56 05) или в территориальном управлении №13 Государственной реестровой службы недвижимости по телефонам (02121) 5 77 66, (02121) 5 52 45, (02123) 5 62 47).