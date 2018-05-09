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    Председатель Госкомитета принял менеджера Всемирного банка по Азербайджану

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Самир Нуриев принял менеджера Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Навида Хассана Нагви.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета.

    В ходе встречи была отмечена значимость длительного успешного сотрудничества по подготовке документов планирования и градостроительства между двумя структурами, состоялся обмен мнениями по потенциально возможным проектам.

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