Председатель Госкомитета принял менеджера Всемирного банка по Азербайджану

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Самир Нуриев принял менеджера Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Навида Хассана Нагви.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В ходе встречи была отмечена значимость длительного успешного сотрудничества по подготовке документов планирования и градостроительства между двумя структурами, состоялся обмен мнениями по потенциально возможным проектам.