Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского таможенного управления комитета, выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотиков.

Транспортное средство, перевозившее капусту из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто тщательному таможенному досмотру с применением служебной собаки.

В ходе досмотра в мешках с капустой была обнаружена марихуана общим весом 19 кг 475 г.

По факту ведется расследование.