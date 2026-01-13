Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 12:21
    Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского таможенного управления комитета, выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотиков.

    Транспортное средство, перевозившее капусту из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто тщательному таможенному досмотру с применением служебной собаки.

    В ходе досмотра в мешках с капустой была обнаружена марихуана общим весом 19 кг 475 г.

    По факту ведется расследование.

