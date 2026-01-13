Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Грузию
Инфраструктура
- 13 января, 2026
- 12:21
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского таможенного управления комитета, выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотиков.
Транспортное средство, перевозившее капусту из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто тщательному таможенному досмотру с применением служебной собаки.
В ходе досмотра в мешках с капустой была обнаружена марихуана общим весом 19 кг 475 г.
По факту ведется расследование.
Последние новости
13:00
Реза Пехлеви: Разработан план перехода власти в ИранеВ регионе
12:58
Азербайджан и Италия подписали два документа по итогам VI заседания межправкомиссииБизнес
12:47
Задержан известный турецкий актер Октай КайнарджаВ регионе
12:42
США планируют ввести новые санкции в отношении ИранаДругие страны
12:40
ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январьСоциальная защита
12:39
В Баку завтра ожидаются мокрый снег и сильный ветерЭкология
12:36
В Европе из-за непогоды несколько аэропортов приостановили работуДругие страны
12:34
Минобразования напомнило о дедлайне по электронному переводу учащихсяНаука и образование
12:28