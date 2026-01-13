İrandan Gürcüstana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
- 13 yanvar, 2026
- 11:55
Azərbaycandan tranzit keçməklə İrandan Gürcüstana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, komitənin Biləsuvar Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Azərbaycandan tranzit keçməklə İrandan Gürcüstana "kələm" yükü aparan nəqliyyat vasitəsi kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə gömrük yoxlamasına cəlb edilib və xidməti it qoşqudakı 13 kisəyə reaksiya verib.
Əsaslı yoxlama zamanı həmin kisələrdə fiziki görünüşcə "kələm" formasına salınaraq gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, qablaşdırılmaları ilə birlikdə ümumi çəkisi 19 kiloqram 475 qram narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.