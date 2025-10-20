Потенциал экспорта казахстанских грузов по ТМТМ оценивается в 10 млн тонн в год

В прошлом году железнодорожный грузооборот по Транскаспийскому международному транспортному маршруту достиг исторического максимума - 4,5 млн тонн, при этом потенциал экспорта казахстанских грузов оценивается до 10 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на "Самрук-Қазына", об этом стало известно в ходе встречи главы "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана, председателем наблюдательного совета AZCON Рашадом Набиевым.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам развития Транскаспийского маршрута и углублению партнерства в транспортно-логистической сфере.

"В ответ на рост контейнерных перевозок по маршруту дочерняя компания "Самрук-Қазына" - КМТФ и Abu Dhabi Ports (ADP) подписали соглашение по строительству контейнеровозов. По итогам тендера проект будет реализован на судоверфи Baku Shipyard, входящей в состав AZCON Holding. До 2027 года планируется построить два контейнеровоза, которые будут переданы совместному предприятию КМТФ и ADP - СIMC", - сообщает "Самрук-Қазына".

Также стороны обсудили ход реализации проекта строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Операторами выступают "Казахтелеком" и Azertelecom.