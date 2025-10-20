İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycanda "Kazmortransflot"la "Abu Dhabi Ports" üçün konteyner gəmiləri istehsal ediləcək

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:49
    Azərbaycanda Kazmortransflotla Abu Dhabi Ports üçün konteyner gəmiləri istehsal ediləcək

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) ilə artmasına cavab olaraq, "Baku Shipyard" tərsanəsində "Samruk-Kazyna"nın törəmə şirkəti olan "Kazmortransflot" (KMTF) və "Abu Dhabi Ports" (ADP) üçün iki konteyner gəmisi istehsal ediləcək.

    "Report" "Samruk-Kazyna" şirkətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Nurlan Jakupovla Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri, AZCON Müşahidə Şurasının sədri Rəşad Nəbiyev arasında keçirilən görüşdə qeyd olunub.

    "2027-ci ilə qədər inşa ediləcək konteyner gəmiləri KMTF və ADP-nin birgə müəssisəsi olan CIMC-yə təhvil veriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Görüşdə TBNM-in inkişafı və nəqliyyat-logistika sahəsində tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb.

    Bildirilib ki, ötən il TBNM ilə yük dövriyyəsi tarixi maksimuma - 4,5 milyon tona çatıb, Qazaxıstan yüklərinin ixrac potensialı ildə 10 milyon tona qədər qiymətləndirilir.

    Tərəflər həmçinin Qazaxıstan və Azərbaycan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttinin tikintisi layihəsinin icrasının gedişini müzakirə ediblər. Layihənin operatorları "Kazaxtelecom" və "Azertelecom" şirkətləridir.

    Xatırladaq ki, "Kazmortransflot" milli dəniz gəmiçilik şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "AD Ports Group" şirkəti ilə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yük axınının artırılması məqsədilə iki müasir konteyner gəmisinin inşası barədə saziş bu ilin yanvar ayında imzalanıb. Bu çərçivədə Xəzər dənizində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, 500 TEU-dan çox yükgötürmə qabiliyyətinə malik iki müasir konteyner gəmisinin inşası planlaşdırılır. Suya oturumu az olan bu yeni gəmilər TBNM-in yük dövriyyəsini artıracaq və marşrutun keçid imkanlarını genişləndirəcək.

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu "Kazmortransflot" "Abu Dhabi Ports"
