Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13
- 15 октября, 2025
- 14:20
Азербайджан, как и всегда, проведет Всемирный урбанистический форум (WUF13) на самом высоком уровне.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кении и Конго Солтан Гаджиев в кулуарах III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).
"Нынешнее мероприятие является ярким примером успешно развивающегося сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).
Это сотрудничество - большая возможность и важная площадка для продвижения передового опыта Азербайджана в области градостроительства, особенно в контексте восстановления и реконструкции освобожденных территорий. Форум также позволяет представить эти достижения международным гостям и экспертам", - отметил посол.
По его словам, NUFA3 стал также подготовительным этапом к проведению WUF13, который пройдет в мае 2026 года в Баку.
"Всемирный форум по урбанизации - крупнейшее и наиболее авторитетное мероприятие в сфере градостроительства, архитектуры и планирования. В нем принимают участие представители более чем ста стран мира. Азербайджан, как и всегда, проведет его на самом высоком уровне, подтвердив свой международный авторитет.
После COP29 этот форум станет следующим масштабным событием, позволяющим обсудить роль городов в борьбе с изменением климата и подчеркнуть значение устойчивого градостроительства накануне COP30 в Бразилии", - добавил С. Гаджиев.