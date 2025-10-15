Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 14:20
    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Азербайджан, как и всегда, проведет Всемирный урбанистический форум (WUF13) на самом высоком уровне.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кении и Конго Солтан Гаджиев в кулуарах III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    "Нынешнее мероприятие является ярким примером успешно развивающегося сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

    Это сотрудничество - большая возможность и важная площадка для продвижения передового опыта Азербайджана в области градостроительства, особенно в контексте восстановления и реконструкции освобожденных территорий. Форум также позволяет представить эти достижения международным гостям и экспертам", - отметил посол.

    По его словам, NUFA3 стал также подготовительным этапом к проведению WUF13, который пройдет в мае 2026 года в Баку.

    "Всемирный форум по урбанизации - крупнейшее и наиболее авторитетное мероприятие в сфере градостроительства, архитектуры и планирования. В нем принимают участие представители более чем ста стран мира. Азербайджан, как и всегда, проведет его на самом высоком уровне, подтвердив свой международный авторитет.

    После COP29 этот форум станет следующим масштабным событием, позволяющим обсудить роль городов в борьбе с изменением климата и подчеркнуть значение устойчивого градостроительства накануне COP30 в Бразилии", - добавил С. Гаджиев.

    Национальный градостроительный форум Ханкенди Солтан Гаджиев
    Ambassador: Reconstruction of liberated territories to serve as model for world at WUF13

    Последние новости

    14:38
    Фото

    Вкус Италии в Баку: шеф Роберто Черреа погружает в детство

    Культура
    14:29

    Испания намерена не придавать значения санкционным угрозам Трампа

    Другие страны
    14:27

    Турецкий профессор: Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:21

    Английский исследователь: Азербайджан сделал за 15–20 лет то, на что ОАЭ понадобилось полвека

    Карабах
    14:20

    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Инфраструктура
    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    Лента новостей