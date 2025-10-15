Посол: В Карабахе сегодня реализуются эксклюзивные инфраструктурные проекты

В Карабахе сегодня реализуются мощнейшие и эксклюзивные инфраструктурные проекты.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси Дмитрий Пиневич на открытии Азербайджано-белорусского бизнес форума в Баку.

"Мы видим, как меняется Карабах по мере реализации инфраструктурных проектов. Меняется облик Карабаха, возрождаются города", - сказал посол.

Дипломат напомнил о строительстве крупного агрохолдинга в Агдамском районе. "Мы имеем достаточно большое количество эффективных проектов здесь, в Азербайджане. Реализуются и совместные проекты в Беларуси", - отметил он.

Пиневич с удовлетворением подчеркнул, что успел посетить Карабах множество раз и лично ознакомился с восстановительными работами.

"Мощнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в Карабахе, являются эксклюзивными и стратегическими. С момента назначения послом я был в Карабахе более 5 раз и вижу изменения", - сказал он.