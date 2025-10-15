Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 10:35
    Посол: В Карабахе сегодня реализуются эксклюзивные инфраструктурные проекты

    В Карабахе сегодня реализуются мощнейшие и эксклюзивные инфраструктурные проекты.

    Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси Дмитрий Пиневич на открытии Азербайджано-белорусского бизнес форума в Баку.

    "Мы видим, как меняется Карабах по мере реализации инфраструктурных проектов. Меняется облик Карабаха, возрождаются города", - сказал посол.

    Дипломат напомнил о строительстве крупного агрохолдинга в Агдамском районе. "Мы имеем достаточно большое количество эффективных проектов здесь, в Азербайджане. Реализуются и совместные проекты в Беларуси", - отметил он.

    Пиневич с удовлетворением подчеркнул, что успел посетить Карабах множество раз и лично ознакомился с восстановительными работами.

    "Мощнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в Карабахе, являются эксклюзивными и стратегическими. С момента назначения послом я был в Карабахе более 5 раз и вижу изменения", - сказал он.

    Беларусь Азербайджан Карабах Агдамский район Дмитрий Пиневич
