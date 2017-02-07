Посол Украины: Транспортный маршрут через Азербайджан важен для нас

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Грузопоток по железнодорожному маршруту "Викинг" в 2016 году увеличился в 2 раза.

Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"За 2016 год по сравнению с 2015 годом, по статистике Азербайджана, вдвое увеличилось количество вагонов, которые раньше шли через Россию в Казахстан и Китай. Сейчас они пошли через Черное море, Грузию и Азербайджан в Казахстан. Сегодня в транспортировке грузов нет каких-либо проблем. Этот маршрут важен, как для нас, так и для Азербайджана ", - сказал А.Мищенко.

Посол также подчеркнул заинтересованность украинских компаний в участии в свободной экономической зоне в порту Алят и наращивании сотрудничества с Азербайджаном в сфере аграрно-промышленного комплекса.