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Посол Турции: Мы строим современный Шелковый путь с помощью технологий

Посол Турции: Мы строим современный Шелковый путь с помощью технологий "Наши предки создали путь (Шелковый путь) для перевозки грузов между Азией и Европой. Сегодня, спустя столетия, мы строим современный Шелковый путь благодаря возможностям, предоставляемым технологиями и модернизацией".
Инфраструктура
23 декабря 2020 г. 16:40
Посол Турции: Мы строим современный Шелковый путь с помощью технологий
Абдулкадир Эмин Онен

"Наши предки создали путь (Шелковый путь) для перевозки грузов между Азией и Европой. Сегодня, спустя столетия, мы строим современный Шелковый путь благодаря возможностям, предоставляемым технологиями и модернизацией".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Турции в Пекине Абдулкадир Эмин Онен.

Он выступил на церемонии по случаю прибытия первого экспортного поезда из Стамбула в Сиань: "Турция и Китай имеют общие идеи и интересы для углубления регионального экономического сотрудничества по Евразии через транспортные коридоры".

"Строительство высокоскоростной железнодорожной линии Адирна-Карс с запада на восток Турции обеспечит более быстрый и дешевый транспорт из Китая и Центральной Азии в Европу. Кроме того, новый аэропорт Стамбула, мосты Явуз Султан Селим, Осман Гази, 1915 Чанаккале, Мармарай и Евразийский туннель, сухопутные дороги, морские порты, логистические центры стали жизненно важными столпами растущей гибридной транспортной сети Турции”, - сказал посол.

Напомним, что первый экспортный поезд отправился из Стамбула 4 декабря и, пройдя через Азербайджан, 19 декабря прибыл в китайский город Сиань.

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