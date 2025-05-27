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Посол: Потенциал Азербайджана и Беларуси важен в условиях формирования нового логистического каркаса Евразии

Посол: Потенциал Азербайджана и Беларуси важен в условиях формирования нового логистического каркаса Евразии Азербайджан и Беларусь обладают значительным потенциалом для сопряжения международных транспортных коридоров “Север-Юг” и “Восток-Запад”, что особенно актуально в условиях формирования нового логистического каркаса Евразии.
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 11:34
Посол: Потенциал Азербайджана и Беларуси важен в условиях формирования нового логистического каркаса Евразии

Азербайджан и Беларусь обладают значительным потенциалом для сопряжения международных транспортных коридоров “Север-Юг” и “Восток-Запад”, что особенно актуально в условиях формирования нового логистического каркаса Евразии.

Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на Международном круглом столе в Баку, посвященном роли Азербайджана в евразийской транспортной интеграции.

"Беларусь и Азербайджан, находясь в уникальных географических и экономических условиях стран-транзитеров, имеют значительный потенциал для взаимодействия в сфере сопряжения международных транспортных коридоров “Север-Юг” и “Восток-Запад”. Для Беларуси особенно актуальна комбинация диагональных маршрутов этих коридоров", - сказал посол.

По его словам, особое внимание стоит уделить экономическим аспектам.

"Здесь важен уникальный опыт Азербайджана, включающий ментальную гибкость и принципы мультикультурализма. Это создает более благоприятные условия для решения возникающих вопросов в интересах всех участников, формирующих логистический каркас Евразии. Уверен, что наш круглый стол войдет в число наиболее эффективных механизмов экспертной дипломатии", - добавил Д. Пиневич.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan və Belarusun potensialı Avrasiyanın yeni logistik karkasının formalaşması şəraitində vacibdir"
Версия на английском языке Ambassador: Potential of Azerbaijan and Belarus crucial amid formation of new Eurasian logistics framework

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