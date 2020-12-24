Посол: Между Востоком и Западом создается новый безопасный транспортный коридор

Новый коридор сократит время доставки грузов, которые будут проходить непосредственно через Кавказ, с недель, месяцев до дней

Подписанное 10 ноября заявление не только дало возможность 1 миллиону граждан Азербайджана вернуться в Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, но и создало новый безопасный наземный транспортный коридор, соединяющий Восток и Запад.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы.

По его словам, новый коридор сократит время доставки грузов, которые будут проходить непосредственно через Кавказ, с недель, месяцев до дней: "Такой возможности для зарождения и ускорения торгово-экономических связей не было еще 2 месяца назад. Благодаря этому дивиденду мира, появится маршрут, который будет проходить из Бакинского порта на побережье Каспийского моря через освобожденные территории и, что особенно важно, через транспортный коридор, который вскоре будет открыт, до Нахчыванской Автономной Республики. Оттуда маршрут пролегает через Турцию и Средиземному морю в Европу.

Никогда прежде на Кавказе не было возможности для создания такого коридора, способствующего торговле и миру между Востоком и Западом. Важно отметить, что коридор создаст прямой автомобильный маршрут из Китая в Европу и обратно через Азербайджан - и дополнит железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс, открытое в 2017 году. Именно оно позволило сократить время транзита товаров между Китаем и Западной Европой с одного месяца до 15 дней. Добавление нового короткого маршрута создаст дополнительные возможности для торговли в рамках инициативы "Один пояс, один путь", которую одним из первых поддержал Азербайджан".

"Мир также делает возможным запланированное развитие инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, составляющих около 20% суверенных территорий Азербайджана. Необходимо обезвредить наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, построить новые дома, проложить инфраструктуру водоснабжения, электричества, газа и телекоммуникаций, а также проложить новые дороги, заасфальтировать улицы, построить офисы и фабрики, открыть школы и реконструировать религиозные объекты. Все это будет поддержано новой региональной железнодорожной линией, соединяющей Баку и восток страны с восстановленными территориями запада страны", - сказал он.