Посол Израиля: Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов

Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов и климата.

Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов и климата.

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Я поздравляю Азербайджан с организацией Бакинской водной недели. Считаю, что деятельность в области водных ресурсов имеет глобальное значение. В Азербайджане пройдет такое значимое и масштабное мероприятие как COP29", - отметил он.

Посол подчеркнул, что стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном охватывает различные сферы: "Израиль также сотрудничает со многими азербайджанскими компаниями, действующими в водном секторе. В прошлом году национальная компания водоснабжения Израиля - Mekorot подписала соглашение с соответствующим государственным органом в связи с подготовкой отчета по водной стратегии Азербайджана. Документ будет готов в ближайшие недели. В рамках этого сотрудничества в Азербайджане планируется строительство завода по опреснению морской воды, организован тендер".

Напомним, что компания Mekorot предложила реализовать в Азербайджане проект искусственного вызывания осадков для предотвращения дефицита воды.