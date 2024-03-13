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Посол Израиля: Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов

Посол Израиля: Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов и климата.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 18:05
Посол Израиля: Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов

Азербайджан принимает активные меры в решении проблем водных ресурсов и климата.

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Я поздравляю Азербайджан с организацией Бакинской водной недели. Считаю, что деятельность в области водных ресурсов имеет глобальное значение. В Азербайджане пройдет такое значимое и масштабное мероприятие как COP29", - отметил он.

Посол подчеркнул, что стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном охватывает различные сферы: "Израиль также сотрудничает со многими азербайджанскими компаниями, действующими в водном секторе. В прошлом году национальная компания водоснабжения Израиля - Mekorot подписала соглашение с соответствующим государственным органом в связи с подготовкой отчета по водной стратегии Азербайджана. Документ будет готов в ближайшие недели. В рамках этого сотрудничества в Азербайджане планируется строительство завода по опреснению морской воды, организован тендер".

Напомним, что компания Mekorot предложила реализовать в Азербайджане проект искусственного вызывания осадков для предотвращения дефицита воды.

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Версия на английском языке Ambassador of Israel: "Azerbaijan is leader in water and climate issues"
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: "Azərbaycan su və iqlim məsələlərində liderdir"

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