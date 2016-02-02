Посол Азербайджана принял участие в открытии туннеля на участке автомагистрали "Коридор-11" в Сербии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов принял участие в открытии туннеля на Коридоре 11 трассы Лиг-Прелиню, строящейся при финансовой поддержке Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Balkans.com, вместе с послом в открытии участвовали премьер-министр Сербии Александр Вучич и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.

Согласно информации, 270-метровый туннель Савинац построен возле города Таково в центральной Сербии.

На мероприятии, А.Вучич отметил, что строительство туннеля началось в сентябре 2015 года. По его словам, крайний срок завершения дороги Лиг-Прелиню - август 2016 года.

Азербайджан уже участвует в строительстве одного из крупнейших инфраструктурных проектов в Сербии участка автомагистрали "Коридор-11" Лиг-Прелиню. Официальный Баку выделил Сербии кредит на сумму 308 млн. евро для этого проекта сроком на 25 лет под 4% годовых.