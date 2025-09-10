ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Посол: Азербайджан является основным экономическим партнером Украины на Кавказе

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:38
    Посол: Азербайджан является основным экономическим партнером Украины на Кавказе

    Азербайджан является основным экономическим партнером Украины в регионе Южного Кавказа. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

    "Азербайджан является основным экономическим партнером Украины в регионе Южного Кавказа, значимость которого усиливается актуальной необходимостью поставок энергоносителей в Европу, а также развитием Среднего коридора и связей между Западом и Востоком.

    Именно поэтому развитие сотрудничества в транспортной сфере является одним из приоритетов, как и развитие регионального взаимодействия между Черным и Каспийским морями, включая формат ГУАМ", - сказал посол.

    Səfir: "Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır"
    Envoy Husyev: Azerbaijan is Ukraine's key economic partner in South Caucasus

