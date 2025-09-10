Посол: Азербайджан является основным экономическим партнером Украины на Кавказе
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 10:38
Азербайджан является основным экономическим партнером Украины в регионе Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".
"Азербайджан является основным экономическим партнером Украины в регионе Южного Кавказа, значимость которого усиливается актуальной необходимостью поставок энергоносителей в Европу, а также развитием Среднего коридора и связей между Западом и Востоком.
Именно поэтому развитие сотрудничества в транспортной сфере является одним из приоритетов, как и развитие регионального взаимодействия между Черным и Каспийским морями, включая формат ГУАМ", - сказал посол.
