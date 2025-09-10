İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Səfir: "Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır"

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:47
    Səfir: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır

    Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Bakıda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" adlı konfransda bildirib.

    "Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır, Avropaya enerji daşıyıcılarının tədarükünün zəruriliyi, eləcə də Orta Dəhlizin və Qərblə Şərq arasında əlaqələrin inkişafı onun əhəmiyyətini daha da artırır.

    Məhz buna görə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın, eləcə də GUAM formatı da daxil olmaqla Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında regional qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı prioritetlər istiqamətlərdən biridir", - səfir qeyd edib.

    Ukrayna Azərbaycan Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025 Yuri Qusev
    Посол: Азербайджан является основным экономическим партнером Украины на Кавказе
    Envoy Husyev: Azerbaijan is Ukraine's key economic partner in South Caucasus

    Son xəbərlər

    11:49

    Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti