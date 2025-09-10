Səfir: "Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır"
İnfrastruktur
- 10 sentyabr, 2025
- 10:47
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Bakıda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" adlı konfransda bildirib.
"Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Ukraynanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır, Avropaya enerji daşıyıcılarının tədarükünün zəruriliyi, eləcə də Orta Dəhlizin və Qərblə Şərq arasında əlaqələrin inkişafı onun əhəmiyyətini daha da artırır.
Məhz buna görə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın, eləcə də GUAM formatı da daxil olmaqla Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında regional qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı prioritetlər istiqamətlərdən biridir", - səfir qeyd edib.
Son xəbərlər
11:49
Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMAFutbol
11:49
Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıbEnergetika
11:40
Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
11:39
Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlarXarici siyasət
11:38
Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilibSənaye
11:37
Foto
"AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstəkİKT
11:36
Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaqDigər ölkələr
11:32
AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıbMaliyyə
11:29
Foto
Video