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Посол: Азербайджан – движущая сила, направленная на расширение Среднего коридора

Посол: Азербайджан – движущая сила, направленная на расширение Среднего коридора Азербайджан является движущей силой, способствующей развитию торговых и инвестиционных связей, направленных на расширение Центрально-транскаспийской сети (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Инфраструктура
12 августа 2023 г. 12:03
Посол: Азербайджан – движущая сила, направленная на расширение Среднего коридора

Азербайджан является движущей силой, способствующей развитию торговых и инвестиционных связей, направленных на расширение Центрально-транскаспийской сети (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова.

"Азербайджан является движущей силой, способствующей развитию торговых и инвестиционных связей, направленных на расширение Центрально-транскаспийской сети на Южный Кавказ и на запад до Европы. Он добился значительных успехов в развитии паромной, портовой и другой транспортной инфраструктуры", - подчеркнул посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan is driving force in extending Central-Trans-Caspian Network into Europe
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan Orta Dəhlizin Avropaya kimi genişləndirilməsində hərəkətverici qüvvədir”

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