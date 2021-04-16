После Отечественной войны восстанавливается дорожная инфраструктура в Тертере

С целью завершения этих работ в кратчайшие сроки мобилизованы большое количество техники и живой силы ГААД

В результате вероломных атак вооруженных сил Армении во время Отечественной войны ряд мирных городов и районов Азербайджана были подвергнуты обстрелу из артиллерийского орудия и баллистических ракет, совершены преступления против человечности.

Зверски были убиты мирные жители, был нанесен огромный ущерб гражданским объектам, частным жилым домам и инфраструктуре.

Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года была создана Государственная комиссия для оценки и ликвидации нанесенного ущерба, в результате деятельности которой в кратчайшие сроки были выполнены работы по оценке и первичному планированию ремонтных и строительных работ.

В настоящее время восстановительные работы и реконструкция продолжаются на территории 11 городов и районов. Одной из этих территорий является Тертер, который несмотря на большой ущерб, нанесенный в ходе Отечественной войны, героически противостоял вражеским атакам.

В результате обстрела врагом территории Тертера нанесен огромный ущерб и дорожной инфраструктуре. В настоящее время Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) приступило к ремонтно-восстановительным работам в этом направлении. С целью завершения этих работ в кратчайшие сроки мобилизованы большое количество техники и живой силы агентства.

В результате ракетных и артиллерийских обстрелов врага территорий, расположенных далеко от линии соприкосновения, где проживает мирное население, в Тертерском районе были повреждены одна трасса республиканского значения и 6 дорог местного значения, также нанесен ущерб дорожному покрытию 5 улиц.

В соответствии с проектом по восстановительным работам с целью устранения ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре, на 4,1-километровом участке автодороги республиканского значения Барда-Истису проводятся фрезерные работы, существующее дорожное покрытие и непригодный грунт извлекаются с помощью специального механизма и с целью восстановления почвенного покрова проводятся утрамбовочные работы. В настоящее время, как продолжение этих работ, укладывается асфальтобетонное покрытие.

После завершения ремонтно-восстановительных работ на части автомобильной дороги Барда-Истису республиканского значения, проходящей через город Тертер, начнутся ремонтные работы на следующей трассе республиканского значения Тертер-Хиндарх.

Кроме того, проводится работа по ремонту и восстановлению других дорог местного значения. Так, отремонтированы дороги местного значения Ковдадыг-Раджабли, Сейдимли и Дюярли. На очередном этапе будут осуществлены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения Бурудж-Гюлабатлы, Гарагоюнлу-Кучерли и Бейим-Саров.

Последовательно предусмотрено проведение ремонтно-восстановительных работ и на улицах Шаха Исмаила Хатаи, Эльмана Сафарова, Шихали Гурбанова, Мубариза Ибрагимова и Фамиля Гулами в Тертере, поврежденных в результате интенсивного ракетно-артиллерийского обстрела Тертерского района.

Вся эта работа проводится в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под контролем руководства Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.