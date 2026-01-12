Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

С сегодняшнего дня пассажиры, приобретающие билеты на портале "biletim.az", получили доступ к способам оплаты через системы "Apple Pay" и "Google Pay".

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

На данный момент портал "biletim.az" предоставляет возможность приобретения билетов в 56 городов и районов Азербайджана по 86. К системе подключено 397 транспортных средств, выполняющих 349 рейсов.

По информации AYNA, система онлайн-продажи билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок.

Отметим, что портал "biletim.az" имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов и увеличения оборота безналичных платежей в стране. Гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал "biletim.az" для более удобного и безопасного способа достижения пункта назначения.