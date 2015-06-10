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    ​Проезд в бакинском метро будет бесплатным

    Зрители Баку-2015 смогут бесплатно воспользоваться услугами метро

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Лица, имеющие билет на I Европейские игры, смогут бесплатно воспользоваться услугами метро. Бесплатный проезд им предоставлен на то число, которое указано в билете Евроигр. Пользователи метро смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, представив билет и удостоверение личности.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    Отметим, что ранее это право было предоставлено лицам, имеющим билеты на церемонии открытия и закрытия игр.  

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