    Поезд из китайского Иу по ТМТМ прибыл в Баку

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 10:50
    Поезд из китайского Иу по ТМТМ прибыл в Баку

    Поезд, отправившийся из китайского города Иу в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), прибыл в Баку.

    Как сообщает Report, встреча 237-го блок-поезда, курсирующего по маршруту Китай (Чжэцзян) – Европейский железнодорожный экспресс через ТМТМ, прошла в рамках мероприятия с участием официальных лиц ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Контейнерные грузы, доставленные в Азербайджан поездом Иу–Баку по ТМТМ, будут далее отправлены на рынки Турции и Европы.

    Çindən Azərbaycana yola düşən qatar Bakıya çatıb

