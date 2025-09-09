Поезд из китайского Иу по ТМТМ прибыл в Баку
Инфраструктура
- 09 сентября, 2025
- 10:50
Поезд, отправившийся из китайского города Иу в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), прибыл в Баку.
Как сообщает Report, встреча 237-го блок-поезда, курсирующего по маршруту Китай (Чжэцзян) – Европейский железнодорожный экспресс через ТМТМ, прошла в рамках мероприятия с участием официальных лиц ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Контейнерные грузы, доставленные в Азербайджан поездом Иу–Баку по ТМТМ, будут далее отправлены на рынки Турции и Европы.
