İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Çindən Azərbaycana yola düşən qatar Bakıya çatıb

    İnfrastruktur
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:36
    Çindən Azərbaycana yola düşən qatar Bakıya çatıb

    Çindən Azərbaycana Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) ilə yola düşən qatar Bakıya çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu dəhlizdən keçən 237-ci qatar Çinin Yivu şəhərindən yola düşmüşdü.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) rəsmilərinin də iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində Çin (Çjetszyan) – Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutu üzrə Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən sayca 237-ci blok-qatar qarşılanıb.

    TBNM üzrə Yivu–Bakı qatarı ilə gətirilmiş konteyner yüklərin Azərbaycan üzərindən Türkiyə və Avropa bazarlarına göndərilməsi təmin ediləcək.

    Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Çin Azərbaycan Yivu–Bakı qatarı
    Foto
    Поезд из китайского Иу по ТМТМ прибыл в Баку

    Son xəbərlər

    11:21

    MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma regiona sülhü yaxınlaşdıran reallıq oldu

    Daxili siyasət
    11:20

    Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:18

    Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq

    Xarici siyasət
    11:17

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"

    Fərdi
    11:16

    Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15

    ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib

    Maliyyə
    11:14

    Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açır

    Milli Məclis
    11:13

    Sahibə Qafarova: Trampın sülh və əməkdaşlığa söykənən addımı əhəmiyyətli rola malikdir

    Xarici siyasət
    11:11

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti