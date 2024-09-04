Подстанция "Истису" обеспечит стабильность электроснабжения населенных пунктов в Кяльбаджаре

11:51

Подстанция "Истису" обеспечит стабильность электроснабжения населенных пунктов Кяльбаджарского района.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом журналистов проинформировали в ходе ознакомления с подстанцией "Истису" в рамках медиатура.

Представителям СМИ была предоставлена подробная информация о подстанции, о рабочем процессе.

Отметим, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Истису" в Кяльбаджарском районе. С целью снабжения электроэнергией санатория «Истису» и завода минеральных вод «Истису», построены две 110/35-киловольтные подстанции «Истису» мощностью 40 МВА. Одна из них обеспечивается электроэнергией посредством двухкольцевой воздушной линии мощностью 110 кВ, проложенной от 110/35-киловольтной подстанции «Кяльбаджар». Подстанция подключена к автоматизированной диспетчерской системе SCADA, оснащена телекоммуникационными устройствами дистанционного управления, современной электронной системой релейной защиты и автоматики.