Почему путешествие самолетом стало таким затруднительным?

Примерно три года назад на мировом рынке гражданской авиации царила острая конкуренция.
Для граждан Азербайджана и других стран, желающих путешествовать самолетом, существовали широкие возможности выбора, и авиабилеты иногда можно было приобрести по символическим ценам.
Ситуация значительно изменилась в 2020 году после пандемии коронавируса (COVID-19). Большинству авиакомпаний пришлось прекратить свою деятельность, а оставшиеся на плаву компании стали продавать билеты намного дороже. Несмотря на то, что ситуация на авиационном рынке относительно улучшилась с ослаблением пандемии, начало российско-украинской войны осложнило ее для желающих совершать авиаперелеты.
Руководитель одной из туристических компаний Азербайджана, эксперт в сфере туризма Рахман Гулиев считает, что от этого больше всего страдают те, кто хочет поехать на отдых, а также соотечественники, которые хотят вернуться в Азербайджан: "Сейчас летние каникулы, в то же время мы в преддверии праздника Гурбан. В это время люди путешествуют, заранее бронируют авиабилеты и места в отелях. То есть в летнее время относительно увеличивается туристический поток между странами. Также возвращаются на родину наши соотечественники, проживающие в крупных городах России. Сегодня все еще действуют ограничения, наложенные из-за войны и пандемии на полеты из России в Азербайджан. А поскольку рейсов мало, это приводит к подорожанию билетов. Ранее Россия и Украина выполняли роль хабов в сфере авиаперелетов. Сегодня этого нет. Географическое расположение Азербайджана таково, что желающие лететь из Азии в Европу в обязательном порядке используют воздушное пространство нашей страны. Из-за этого перегружены линии наших авиакомпаний, поскольку эту функцию больше не выполняют российские и украинские авиакомпании. Как результат, подорожание билетов стало неизбежным.
Также много студентов из Азербайджана, обучающихся за границей, и людей, уезжавших на заработки. Так как сейчас лето, они тоже возвращаются на родину. А поскольку сухопутные границы Азербайджана пока закрыты, это тоже приводит к перезагруженности в работе авиакомпаний. Следует учесть и то, что в Азербайджане нет самолетов большой вместимости, а имеющиеся самолеты вмещают от 80 до 180-200 пассажиров, что создает некоторые трудности при авиаперевозках в такие часы пик. Этот процесс продолжится только в течение следующих двух месяцев. В сентябре, октябре спрос на перелеты снизится. Сегодня из-за высокого спроса авиакомпании не справляются с пассажироперевозками”.
По словам эксперта, рост расходов авиакомпаний также приводит к подорожанию билетов: "Билеты на низкобюджетные рейсы уже распроданы, остаются только дорогие билеты. Повышение цен на билеты - это политика авиакомпаний, и никто не может возразить против этого. Потому что у этих компаний имеются расходы на экипаж самолета, топливо и другие расходы. Сумма этих расходов также накладывается на стоимость билета. Из-за войны между Россией и Украиной летящие в Европу наши самолеты меняют траекторию полета, и в результате двухчасовой путь преодолевают иногда за 3-4 часа. Это касается не только наших авиакомпаний. Летящие из Центральной Азии в Европу делают то же самое. Это означает, что расстояние увеличивается, а затраты растут. С ростом расходов становятся дороже и билеты".