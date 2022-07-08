О нас

Почему путешествие самолетом стало таким затруднительным?

Почему путешествие самолетом стало таким затруднительным? Примерно три года назад на мировом рынке гражданской авиации царила острая конкуренция.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 13:12
Почему путешествие самолетом стало таким затруднительным?

Примерно три года назад на мировом рынке гражданской авиации царила острая конкуренция.

Для граждан Азербайджана и других стран, желающих путешествовать самолетом, существовали широкие возможности выбора, и авиабилеты иногда можно было приобрести по символическим ценам.

Ситуация значительно изменилась в 2020 году после пандемии коронавируса (COVID-19). Большинству авиакомпаний пришлось прекратить свою деятельность, а оставшиеся на плаву компании стали продавать билеты намного дороже. Несмотря на то, что ситуация на авиационном рынке относительно улучшилась с ослаблением пандемии, начало российско-украинской войны осложнило ее для желающих совершать авиаперелеты.

Руководитель одной из туристических компаний Азербайджана, эксперт в сфере туризма Рахман Гулиев считает, что от этого больше всего страдают те, кто хочет поехать на отдых, а также соотечественники, которые хотят вернуться в Азербайджан: "Сейчас летние каникулы, в то же время мы в преддверии праздника Гурбан. В это время люди путешествуют, заранее бронируют авиабилеты и места в отелях. То есть в летнее время относительно увеличивается туристический поток между странами. Также возвращаются на родину наши соотечественники, проживающие в крупных городах России. Сегодня все еще действуют ограничения, наложенные из-за войны и пандемии на полеты из России в Азербайджан. А поскольку рейсов мало, это приводит к подорожанию билетов. Ранее Россия и Украина выполняли роль хабов в сфере авиаперелетов. Сегодня этого нет. Географическое расположение Азербайджана таково, что желающие лететь из Азии в Европу в обязательном порядке используют воздушное пространство нашей страны. Из-за этого перегружены линии наших авиакомпаний, поскольку эту функцию больше не выполняют российские и украинские авиакомпании. Как результат, подорожание билетов стало неизбежным.

Также много студентов из Азербайджана, обучающихся за границей, и людей, уезжавших на заработки. Так как сейчас лето, они тоже возвращаются на родину. А поскольку сухопутные границы Азербайджана пока закрыты, это тоже приводит к перезагруженности в работе авиакомпаний. Следует учесть и то, что в Азербайджане нет самолетов большой вместимости, а имеющиеся самолеты вмещают от 80 до 180-200 пассажиров, что создает некоторые трудности при авиаперевозках в такие часы пик. Этот процесс продолжится только в течение следующих двух месяцев. В сентябре, октябре спрос на перелеты снизится. Сегодня из-за высокого спроса авиакомпании не справляются с пассажироперевозками”.

По словам эксперта, рост расходов авиакомпаний также приводит к подорожанию билетов: "Билеты на низкобюджетные рейсы уже распроданы, остаются только дорогие билеты. Повышение цен на билеты - это политика авиакомпаний, и никто не может возразить против этого. Потому что у этих компаний имеются расходы на экипаж самолета, топливо и другие расходы. Сумма этих расходов также накладывается на стоимость билета. Из-за войны между Россией и Украиной летящие в Европу наши самолеты меняют траекторию полета, и в результате двухчасовой путь преодолевают иногда за 3-4 часа. Это касается не только наших авиакомпаний. Летящие из Центральной Азии в Европу делают то же самое. Это означает, что расстояние увеличивается, а затраты растут. С ростом расходов становятся дороже и билеты".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təyyarə ilə səfər etmək niyə müşkülə çevrilib?

Экслюзивные новости

Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi