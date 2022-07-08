Почему путешествие самолетом стало таким затруднительным?

Примерно три года назад на мировом рынке гражданской авиации царила острая конкуренция.

Примерно три года назад на мировом рынке гражданской авиации царила острая конкуренция.

Для граждан Азербайджана и других стран, желающих путешествовать самолетом, существовали широкие возможности выбора, и авиабилеты иногда можно было приобрести по символическим ценам.

Ситуация значительно изменилась в 2020 году после пандемии коронавируса (COVID-19). Большинству авиакомпаний пришлось прекратить свою деятельность, а оставшиеся на плаву компании стали продавать билеты намного дороже. Несмотря на то, что ситуация на авиационном рынке относительно улучшилась с ослаблением пандемии, начало российско-украинской войны осложнило ее для желающих совершать авиаперелеты.

Руководитель одной из туристических компаний Азербайджана, эксперт в сфере туризма Рахман Гулиев считает, что от этого больше всего страдают те, кто хочет поехать на отдых, а также соотечественники, которые хотят вернуться в Азербайджан: "Сейчас летние каникулы, в то же время мы в преддверии праздника Гурбан. В это время люди путешествуют, заранее бронируют авиабилеты и места в отелях. То есть в летнее время относительно увеличивается туристический поток между странами. Также возвращаются на родину наши соотечественники, проживающие в крупных городах России. Сегодня все еще действуют ограничения, наложенные из-за войны и пандемии на полеты из России в Азербайджан. А поскольку рейсов мало, это приводит к подорожанию билетов. Ранее Россия и Украина выполняли роль хабов в сфере авиаперелетов. Сегодня этого нет. Географическое расположение Азербайджана таково, что желающие лететь из Азии в Европу в обязательном порядке используют воздушное пространство нашей страны. Из-за этого перегружены линии наших авиакомпаний, поскольку эту функцию больше не выполняют российские и украинские авиакомпании. Как результат, подорожание билетов стало неизбежным.

Также много студентов из Азербайджана, обучающихся за границей, и людей, уезжавших на заработки. Так как сейчас лето, они тоже возвращаются на родину. А поскольку сухопутные границы Азербайджана пока закрыты, это тоже приводит к перезагруженности в работе авиакомпаний. Следует учесть и то, что в Азербайджане нет самолетов большой вместимости, а имеющиеся самолеты вмещают от 80 до 180-200 пассажиров, что создает некоторые трудности при авиаперевозках в такие часы пик. Этот процесс продолжится только в течение следующих двух месяцев. В сентябре, октябре спрос на перелеты снизится. Сегодня из-за высокого спроса авиакомпании не справляются с пассажироперевозками”.

По словам эксперта, рост расходов авиакомпаний также приводит к подорожанию билетов: "Билеты на низкобюджетные рейсы уже распроданы, остаются только дорогие билеты. Повышение цен на билеты - это политика авиакомпаний, и никто не может возразить против этого. Потому что у этих компаний имеются расходы на экипаж самолета, топливо и другие расходы. Сумма этих расходов также накладывается на стоимость билета. Из-за войны между Россией и Украиной летящие в Европу наши самолеты меняют траекторию полета, и в результате двухчасовой путь преодолевают иногда за 3-4 часа. Это касается не только наших авиакомпаний. Летящие из Центральной Азии в Европу делают то же самое. Это означает, что расстояние увеличивается, а затраты растут. С ростом расходов становятся дороже и билеты".