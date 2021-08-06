Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане уже более года действует запрет на движение пассажирских поездов из Баку в регионы и в обратном направлении.

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане уже более года действует запрет на движение пассажирских поездов из Баку в регионы и в обратном направлении.

Как сообщает Report, запрет распространяется не только на поезда с отправлением в ночное время, но и на скоростной поезд Баку-Гянджа, курсирующий днем.

В мае этого года состоялось открытие железнодорожного вокзала Габала и однолинейной железной дороги станции Ляки-Габала. Но и в этом направлении поезда не работают. Хотя возобновление движения скоростного поезда Баку-Габала внесет большой вклад в возрождение туристического сектора, который столкнулся с большими проблемами в связи с пандемией.

Report

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что в настоящее время скоростные поезда работают в тестовом режиме. Для начала перевозок должно быть соответствующее решение Оперативного штаба при Кабмине. Как только оно будет принято, не будет никаких проблем с запуском поездов.

Официальные лица объясняют запрет на эксплуатацию скоростных поездов желанием предотвратить чрезмерное распространение коронавируса. В таком случае, чем объяснить работу электричек по маршруту Баку-Сумгайыт, учитывая высокий пассажиропоток на этой линии? В то же время на скоростных поездах, курсирующих в регионы, плотность пассажиров не наблюдается, поскольку билеты продаются в соответствии с количеством мест, и в таких условиях риск распространения коронавируса гораздо меньше.

С этим мнением согласен и врач-инфекционист Азер Нагиев. По его мнению, следует разрешить поездам курсировать при соблюдении пассажирами определенных условий, таких как социальная дистанция и правила гигиены, ношение масок. "В бакинских автобусах много пассажиров или в поездах?", - задается вопросом инфекционист.

Экономист-эксперт Вугар Байрамов считает, что скоростные поезда в регионы должны курсировать, поскольку это очень важный фактор для развития внутреннего туризма: "Большинство стран уже установили правила для туризма в условиях пандемии.

В Азербайджане также есть правила для общественного транспорта и других сфер. Если в 2019 году страну посетили 3,2 миллиона туристов, то в 2020 году эта цифра возросла уже до 5,7 миллиона. С этой точки зрения важно, что поезда курсировали. Для туристов должны быть созданы возможности использования различных транспортных средств. Большинство отдыхающих предпочитают поезда. Необходимо использовать потенциал существующей железной дороги, усилить работу по формированию железнодорожного туризма в будущем".