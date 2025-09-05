По ж/д ветке Горадиз–Агбенд начались перевозки грузов в промпарк "Экономическая зона долины Араз"

По железнодорожной ветке Горадиз–Агбенд запущены первые грузоперевозки в промышленный парк "Экономическая зона долины Араз".

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам заявил менеджер по строительству департамента управления проектами "Азербайджанских железных дорог" Джавад Алёвсатов.

По его словам, общая протяженность железной дороги составляет 110,4 км (с учетом боковых путей - 140,6 км).

"В рамках проекта строятся 9 станций, 9 мостов, 26 автомобильных переездов, 3 галереи, 4 тоннеля и более 500 инженерных сооружений. Строительно-монтажные работы ведутся в три этапа. Основная часть первого этапа уже завершена, что позволило начать доставку грузов в промышленный парк. В рамках второго этапа проекта, поскольку естественный рельеф расположен ниже максимального уровня подъема Худаферинского гидроузла, были построены дополнительные мосты для защиты железной дороги от воды Худаферинского гидроузла. На третьей стадии продолжаются земляные работы и возведение инженерных объектов, включая строительство тоннелей", - отметил он.

Представитель АЖД добавил, что на 75,6 км ветки Горадиз-Агбенд уже установлены рельсошпальные решетки, общий физический прогресс проекта составляет 67 %.