İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolu ilə "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"na yüklərin daşınmasına başlanıb

    İnfrastruktur
    • 05 sentyabr, 2025
    • 17:28
    Horadiz-Ağbənd dəmir yolu ilə Araz Vadisi İqtisadi Zonasına yüklərin daşınmasına başlanıb

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti vasitəsilə "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkına yüklərin daşınmasına start verilib.

    "Report"un Zəngilan rayonuna ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Tikinti layihələrinin idarə olunması departamentinin tikinti meneceri Cavad Əlövsətov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dəmir yolu xəttinin ümumi uzunluğu 110,4 kilometrdir (yan yollarla birlikdə 140,6 kilometr): "Layihə çərçivəsində 9 stansiyanın, 9 körpünün, 26 avtomobil keçidinin, 3 qalereyanın, 4 tunelin və ümumilikdə 500-dən çox mühəndis qurğularının tikintisi həyata keçirilir. Ox üzrə 60 metr enində minatəmizləmə işləri başa çatdırılıb". 

    C. Əlövsətov vurğulayıb ki, tikinti-quraşdırma işləri 3 mərhələdə həyata keçirilir: "Birinci mərhələdə işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Artıq dəmir yolu xətti vasitəsilə "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkına yüklərin daşınması həyata keçirilir.

    Hazırda 23-cü mərhələ üzrə torpaq işləri və mühəndis qurğularının tikintisi həyata keçirilir". 

    O əlavə edib ki, layihənin ikinci mərhələsi üzrə təbii relyef Xudafərin hidroqovşağının maksimal qalxma səviyyəsindən aşağıda yerləşdiyinə görə dəmir yolunun Xudafərin hidroqovşağının suyundan qorunması üçün əlavə körpülər tikilib:

    "3-cü mərhələ üzrə torpaq işləri və mühəndis qurğuları, o cümlədən 3 ədəd tunelin inşası davam edir. Tunellərdən 2-si qapalı, 1-i isə açıq üsulla inşa edilir. Qapalı üsulla inşa edilən tunellərdə qazma işləri yekunlaşdırılıb, dəmir-beton işləri bitmək üzrədir. Açıq üsulla inşa edilən tuneldə isə beton-suvaq işləri sürətlə davam etdirilir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun ox üzrə 75,6 km hissəsində rels-şpal çərçivələri quraşdırılıb. Tikinti üzrə ümümi fiziki tərəqqi isə 67 % təşkil edir".

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolu "Azərbaycan Dəmir Yolları" Cavad Əlövsətov Araz İqtisadi Zonası Sənaye Parkı
    По ж/д ветке Горадиз–Агбенд начались перевозки грузов в промпарк "Экономическая зона долины Араз"
    Freight transport begins on Horadiz–Aghband railway to Araz Valley Industrial Park

    Son xəbərlər

    18:46
    Foto

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun inşası üzrə işlər davam etdirilir - FOTOREPORTAJ

    İnfrastruktur
    18:41

    Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açılıb, saxlanılan var

    Hadisə
    18:38

    Azərbaycan Argentina ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    18:34

    Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində əmək müqavilələrinin sektorlar üzrə bölgüsü açıqlanıb

    Biznes
    18:26

    Daşkəsənin Alaxançallı kəndinə sel gəlib, bir sıra fəsadlar törədib

    Hadisə
    18:16

    Astarada kütləvi zəhərlənmə olub, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 2-nin vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    18:09

    Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolunda işlər gələn il tamamlanacaq

    İnfrastruktur
    18:07

    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb

    Din
    18:06

    ASCO-nun Müşahidə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti