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По БТК впервые осуществлены грузоперевозки в крытых вагонах

По БТК впервые осуществлены грузоперевозки в крытых вагонах Осуществление грузовых перевозок в крытых вагонах и перевалки грузов считается усовершенствованным технологическим процессом
Инфраструктура
21 января 2021 г. 12:31
По БТК впервые осуществлены грузоперевозки в крытых вагонах

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО "ADY Express", совершило очередной прорыв в грузоперевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

Компания впервые осуществила грузоперевозки по БТК в крытых вагонах. До этого момента в грузоперевозках по БТК использовались только полувагоны, контейнеры и хопперы (вагоны-зерновозы). Осуществление грузовых перевозок в крытых вагонах и перевалки грузов считается усовершенствованным технологическим процессом.

На этот раз компания перевезла соевый жмых из Турции в Азербайджан (также известный как жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, молотые или немолотые, гранулированные или негранулированные). 300 тонн соевого жмыха, из 1 000 тонн первой партии, был загружен в крытые вагоны на станции Пайяс в турецком районе Искендерун и доставлен на станцию Карс. После погрузки в 6 крытых вагонах, предоставленных ADY Express, груз был доставлен на станцию Ахалкалаки в Грузии, а затем после замены колесных пар - в Азербайджан.

150 тонн груза доставлено на станцию Ситалчай, и 150 тонн на станцию З.Тагиева. Следует отметить, что соевый жмых используется в птицеводстве, и ожидается, что транспортировка таких грузов будет продолжительной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBTQ ilə yükdaşımalarda ilk dəfə örtülü vaqonlardan istifadə edilib

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