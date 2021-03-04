По БТК отправятся 40 контейнеров из Узбекистана в Турцию

ADY Container продолжает привлечение грузов из Центральной Азии и деятельность в направлении их перевозки в Турцию и Европу по железной дороге через свою территорию.

ADY Container продолжает привлечение грузов из Центральной Азии и деятельность в направлении их перевозки в Турцию и Европу по железной дороге через свою территорию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В настоящее время в пути находятся 10 контейнеров, направляющихся из столицы Узбекистана Ташкента в город Искендерун в Турции, и 30 контейнеров, направляющихся из другого города Узбекистана Бухары в Мерсин. По прибытии в порт Туркменбаши в Туркменистане 40- и 45-футовые контейнеры будут погружены на фидерное судно и доставлены в Бакинский порт. Затем контейнеры будут доставлены в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Еще 15 контейнеров, отправленных из Бухары, направились в Болгарию. После доставки из Туркменбаши в Баку эти контейнеры будут отправлены в один из черноморских портов Грузии. Оттуда они будут отправлены по морю в Болгарию. А 17 контейнеров с импортными грузами будут доставлены из Узбекистана в Азербайджан. Станция назначения контейнеров – Гаджигабул.

В ближайшее время ожидается перевозка по железной дороге ещё 56 контейнеров из Узбекистана в направлении Турции и Европы.