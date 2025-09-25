Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Бакметрополитен к 2028г введет в строй еще одну наземную станцию

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 12:45
    Бакметрополитен к 2028г введет в строй еще одну наземную станцию

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь акционерного общества Бахтияр Мамедов.

    По его словам, новая станция будет построена на территории электродепо "Дарнагюль" и будет относиться к "Зеленой линии":

    "Станция будет работать по специальному графику. Ее условное название - "Депо Дарнагюль". Ввод станции в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года".

    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək
    Another ground station of Baku metro planned to be commissioned

