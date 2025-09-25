Бакметрополитен к 2028г введет в строй еще одну наземную станцию

Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь акционерного общества Бахтияр Мамедов.

По его словам, новая станция будет построена на территории электродепо "Дарнагюль" и будет относиться к "Зеленой линии":

"Станция будет работать по специальному графику. Ее условное название - "Депо Дарнагюль". Ввод станции в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года".