Бакметрополитен к 2028г введет в строй еще одну наземную станцию
Инфраструктура
- 25 сентября, 2025
- 12:45
Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь акционерного общества Бахтияр Мамедов.
По его словам, новая станция будет построена на территории электродепо "Дарнагюль" и будет относиться к "Зеленой линии":
"Станция будет работать по специальному графику. Ее условное название - "Депо Дарнагюль". Ввод станции в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года".
