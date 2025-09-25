Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək
İnfrastruktur
- 25 sentyabr, 2025
- 12:39
"Bakı Metropolteni" QSC-nin daha bir yerüstü stansiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, yeni stansiya metronun "Dərnəgül" elektrik deposunun ərazisində inşa ediləcək və "Yaşıl xətt"ə aid olacaq: "Stansiya xüsusi qrafiklə işləyəcək. Onun şərti adı "Dərnəgül deposu"dur və 2027-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək".
