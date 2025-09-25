İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:39
    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək

    "Bakı Metropolteni" QSC-nin daha bir yerüstü stansiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni stansiya metronun "Dərnəgül" elektrik deposunun ərazisində inşa ediləcək və "Yaşıl xətt"ə aid olacaq: "Stansiya xüsusi qrafiklə işləyəcək. Onun şərti adı "Dərnəgül deposu"dur və 2027-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək".

    Bakı metrosu Bəxtiyar Məmmədov yerüstü stansiya sərnişin daşınması
    Бакметрополитен к 2028г введет в строй еще одну наземную станцию
    Another ground station of Baku metro planned to be commissioned

    Son xəbərlər

    14:14

    Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinin yeni enerji layihələri ilə bağlı qərarını gözləyir - EKSKLÜZİV

    Energetika
    14:11
    Foto
    Video

    Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilib

    İnfrastruktur
    14:09
    Foto

    Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    14:02

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    14:02

    Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır

    Energetika
    13:57

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:53

    Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    13:48

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    13:46

    Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti