Пилоты "дочки" Lufthansa объявили забастовку

Пилоты германского лоукостера Eurowings - дочерняя компания Lufthansa - проводят однодневную забастовку с требованием сократить их рабочую нагрузку и повысить зарплату.

Пилоты германского лоукостера Eurowings - дочерняя компания Lufthansa - проводят однодневную забастовку с требованием сократить их рабочую нагрузку и повысить зарплату.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Eurowings.

Из-за забастовки придется отменить примерно половину из 500 рейсов. Ожидается, что это затронет около 30 тыс. пассажиров.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit объявил о забастовке во вторник. До этого он провел десять раундов переговоров с представителями авиакомпании. Пилоты требуют сокращения рабочей загрузки - увеличения времени отдыха между полетами и сокращения максимально возможной длительности работы подряд. Кроме того, VC требует повышения зарплаты пилотам.

Этим летом и в сентябре прошло несколько забастовок сотрудников Lufthansa - как наземного персонала, так и пилотов.