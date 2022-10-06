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Пилоты "дочки" Lufthansa объявили забастовку

Пилоты "дочки" Lufthansa объявили забастовку Пилоты германского лоукостера Eurowings - дочерняя компания Lufthansa - проводят однодневную забастовку с требованием сократить их рабочую нагрузку и повысить зарплату.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 16:00
Пилоты дочки Lufthansa объявили забастовку

Пилоты германского лоукостера Eurowings - дочерняя компания Lufthansa - проводят однодневную забастовку с требованием сократить их рабочую нагрузку и повысить зарплату.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Eurowings.

Из-за забастовки придется отменить примерно половину из 500 рейсов. Ожидается, что это затронет около 30 тыс. пассажиров.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit объявил о забастовке во вторник. До этого он провел десять раундов переговоров с представителями авиакомпании. Пилоты требуют сокращения рабочей загрузки - увеличения времени отдыха между полетами и сокращения максимально возможной длительности работы подряд. Кроме того, VC требует повышения зарплаты пилотам.

Этим летом и в сентябре прошло несколько забастовок сотрудников Lufthansa - как наземного персонала, так и пилотов.

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