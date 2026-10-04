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    Axios: США выдворили двух иранских дипломатов

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 01:16
    Axios: США выдворили двух иранских дипломатов

    Власти США выдворили из страны двух иранских дипломатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщил американский чиновник.

    По его словам, дипломаты оставались в Нью-Йорке после того, как Госдепартамент США потребовал от иранской делегации покинуть страну.

    "Еще два члена иранской делегации были обнаружены в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения Генеральной Ассамблеи ООН. Их уже выдворили из страны", - заявил собеседник портала.

    Дипломаты покинули США в субботу.

    Генеральная Ассамблея ООН Госдепартамент США Депортация иностранцев
    "Axios": ABŞ İranın iki diplomatını ölkədən çıxarıb
    Iranian diplomats 'kicked out' of US after ignoring order to leave
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