Axios: США выдворили двух иранских дипломатов
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 01:16
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Власти США выдворили из страны двух иранских дипломатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщил американский чиновник.
По его словам, дипломаты оставались в Нью-Йорке после того, как Госдепартамент США потребовал от иранской делегации покинуть страну.
"Еще два члена иранской делегации были обнаружены в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения Генеральной Ассамблеи ООН. Их уже выдворили из страны", - заявил собеседник портала.
Дипломаты покинули США в субботу.
"Axios": ABŞ İranın iki diplomatını ölkədən çıxarıb
Iranian diplomats 'kicked out' of US after ignoring order to leave
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