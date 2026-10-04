Axios: США выдворили двух иранских дипломатов

Власти США выдворили из страны двух иранских дипломатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщил американский чиновник.

По его словам, дипломаты оставались в Нью-Йорке после того, как Госдепартамент США потребовал от иранской делегации покинуть страну.

"Еще два члена иранской делегации были обнаружены в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения Генеральной Ассамблеи ООН. Их уже выдворили из страны", - заявил собеседник портала.

Дипломаты покинули США в субботу.