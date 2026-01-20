Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Пешеходный тоннель строится между станциями "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы"

    Инфраструктура
    • 20 января, 2026
    • 12:54
    Пешеходный тоннель строится между станциями 28 Мая и Джафар Джаббарлы

    В Бакинском метрополитене начато строительство дополнительного пешеходного тоннеля между станциями "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы".

    Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, аналогичный существующему пешеходному переходу тоннель будет построен и на другой стороне платформы.

    "В настоящее время ведутся земляные работы. Этот переход в будущем обеспечит более комфортное и безопасное движение пассажиров и является частью проекта по разделению линий", - отметил он.

    По словам Б. Мамедова, стартовал очередной этап проекта физического разделения линий между станциями "28 Май" и "Джафар Джаббарлы". Работы имеют важное значение для улучшения транспортной инфраструктуры столицы.

    Ожидается, что весь процесс физического разделения линий займет около 11 месяцев.

    "28 May"-"Cəfər Cabbarlı" metrostansiyaları arasında yeni piyada tunelində qazıntı işlərinə başlanılıb

