İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "28 May"-"Cəfər Cabbarlı" metrostansiyaları arasında yeni piyada tunelində qazıntı işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    • 20 yanvar, 2026
    • 11:30
    28 May-Cəfər Cabbarlı metrostansiyaları arasında yeni piyada tunelində qazıntı işlərinə başlanılıb

    Bakı metrosunun "28 May" və "Cəfər Cabbarlı" stansiyaları arasında əlavə piyada tunelinin inşasına start verilib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.

    Onun sözlərinə görə, mövcud piyada keçidinin analoji nümunəsi platformanın digər tərəfində də inşa ediləcək.

    "Hazırda həmin tunelin qazıntı işləri icra olunur. Bu keçid gələcəkdə sərnişin axınının daha rahat və təhlükəsiz təşkilinə xidmət edəcək və xətlərin ayrılması layihəsinin tərkib hissəsidir", - deyə B. Məmmədov qeyd edib.

    O əlavə edib ki, "28 May" və "Cəfər Cabbarlı" stansiyaları arasında xətlərin fiziki ayrılması layihəsi üzrə növbəti mərhələyə başlanılıb. Mətbuat katibinin sözlərinə görə, bu layihə paytaxtda nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    "Hər iki stansiya yaxınlığında yerləşən hazırlıq şaxtalarında işlər tam başa çatdırılıb və artıq tunel səviyyəsinə enilib. Hazırda xətlərin fiziki olaraq ayrılması üçün hazırlıq mərhələsi icra olunur. İşlər ərazinin geoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla xüsusi inşaat qaydaları əsasında aparılacaq və təhlükəsizlik baxımından etibarlı üsullar seçilib", - deyə o bildirib.

    Qeyd edilib ki, xətlərin fiziki ayrılması prosesinin ümumilikdə 11 ay davam etməsi gözlənilir.

    "Bakı Metropoliteni" QSC Bəxtiyar Məmmədov 28 may "Cəfər Cabbarlı"

    Son xəbərlər

    12:22

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    12:21

    Yevlaxda beşotaqlı ev yanıb

    Hadisə
    12:19

    COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub

    Xarici siyasət
    12:11
    Foto

    Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilib

    Daxili siyasət
    12:08

    Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədi

    Region
    12:07

    "Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçir

    Futbol
    12:07

    Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:03

    "Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

    İnfrastruktur
    12:00
    Foto
    Video

    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti