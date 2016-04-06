​Первый вестибюль станции "Эльмляр академиясы" закроется для пассажиров

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Установленные в первом вестибюле метростанции "Эльмляр академиясы" три эскалатора типа ET-3 завершили срок эксплуатации и подлежат замене. В связи с этим первый вестибюль метростанции будет закрыть для пассажиров".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

В связи с этим ЗАО "Бакинский метрополитен" предупреждает пассажиров, что первый вестибюль станции "Эльмляр академиясы" с 15 апреля будет временно закрыт. Пассажиры могут воспользоваться для передвижения вторым вестибюлем станции (в направлении БГУ).