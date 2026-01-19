Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Первый транскаспийский грузовой поезд из Китая отправился в Азербайджан

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 19:00
    Первый транскаспийский грузовой поезд из Китая отправился в Азербайджан

    Первый транскаспийский грузовой поезд из северокитайского города Тяньцзинь отправился сегодня в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

    Поезд, принадлежащий China Railway Beijing Group, проследует через Казахстан и далее будет переправлен через Каспийское море в Азербайджан. Он перевозит грузы с нержавеющими стальными трубами, бытовой техникой и другими товарами.

    "Новый маршрут создает стабильный и эффективный транспортный коридор, связывающий Тяньцзинь с Азербайджаном, Казахстаном и другими странами региона", - отметил представитель Тяньцзиньского контейнерного центра Ян Цзюньён.

    По данным агентства, протяженность маршрута составляет около 7 тыс. километров, а время в пути составляет примерно 20 дней, что на 10 дней быстрее, чем при традиционных морских перевозках.

    Баку, являясь ключевым узлом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), сможет направлять прибывающие из Китая грузы в другие страны и регионы.

    Азербайджан грузовой поезд Китай Тяньцзинь Каспийское море транспортировка Средний коридор ТМТМ
    Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    Последние новости

    19:18

    Роналду выиграл суд против "Ювентуса" по делу о невыплате зарплаты

    Футбол
    19:04
    Фото

    В Пакистане почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    19:00

    Первый транскаспийский грузовой поезд из Китая отправился в Азербайджан

    Инфраструктура
    19:00
    Фото

    В НАНА готовят к изданию словарь топонимов Карабаха и Восточного Зангезура

    Наука и образование
    18:53

    Беларусь приняла предложение США войти в Совета мира

    Другие страны
    18:38

    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Другие страны
    18:37
    Фото

    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    18:29

    В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человек

    Происшествия
    18:17

    Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлин

    Другие страны
    Лента новостей