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    Первый тестовый грузовой поезд отбыл из России в Иран через Азербайджан

    Международная железная дорога Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) будет запущена в следующем месяце с участием президентов Азербайджана и Ирана

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Запуск международной железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) с участием президентов Азербайджана и Ирана запланирован на март этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), первый тестовый поезд из 6 вагонов отправлен сегодня по железнодорожной линии из России в Иран. Поезд перевозит древесину и МДФ.

    По словам замначальника департамента грузовых перевозок АЖД Панаха Керимова, сейчас идет процесс разгрузки вагонов на терминале станции "Астара" в Иране.

    Напомним, что железнодорожная линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) является продолжением железной дороги Казвин - Решт, составной части транспортного коридора "Север-Юг", и соединит железнодорожные системы Ирана и России посредством Азербайджана.

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