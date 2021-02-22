Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года

Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам

Платный участок дороги Баку-Губа будет сдан в эксплуатацию до мая 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

“Это первая бетонная дорога, и ее ремонт проводился поэтапно. Ремонт части этой дороги уже завершен. До конца текущего года завершение работ на 150-километровом участке дороги Баку-Губа, предусмотренного для платного пользования, невозможно. Ожидается, что он будет сдан до мая следующего года”, - отметил он.