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Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года

Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 13:41
Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года
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Платный участок дороги Баку-Губа будет сдан в эксплуатацию до мая 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

“Это первая бетонная дорога, и ее ремонт проводился поэтапно. Ремонт части этой дороги уже завершен. До конца текущего года завершение работ на 150-километровом участке дороги Баку-Губа, предусмотренного для платного пользования, невозможно. Ожидается, что он будет сдан до мая следующего года”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk ödənişli yol gələn ilin mayına qədər istismara veriləcək

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