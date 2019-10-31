Перевалка крупнотоннажных транспортных средств в Бакинском порту возросла на 64%

Объем грузоперевалок через Бакинский порт в Аляте увеличился на 7,1% и составил 3 002,5 тыс. тонн.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", на транзитные грузы приходится 2 560,3 тыс. тонн или 85,3% общего объема грузоперевалок.

Перевалка крупнотоннажных транспортных средств (TIR) достигла 24 790 единиц (+ 64%). Из них 18 642 единицы (75,2%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 6 148 единиц (24,8%) - Баку-Курык-Баку.

Объем перевалки контейнеров за отчетный период составил 24,305 единиц (в эквиваленте TEU), что на 43,5% превысило прошлогодний показатель. Число контейнеров из Китая возросло на 90% - до 2 610 единиц.

Перевалка вагонов из паромного терминала в Аляте увеличилась на 12% и составила 35 510 единиц. Из них 16 039 вагонов (45,2%) отправлено по маршруту Баку-Курык-Баку, 19 429 вагонов (54,7%) - Баку-Туркменбашы-Баку, 42 вагона (0,1%) - Баку-Актау-Баку.

За 9 месяцев услугами порта воспользовались 34 425 пассажиров.