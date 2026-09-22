Перед станциями метро "Автовокзал" и "Ходжасан" созданы промежуточные остановки для автобусов

Перед станциями метро "Автовокзал" и "Ходжасан", которые с 23 сентября временно будут работать бесплатно, созданы промежуточные остановки для регулярных автобусных маршрутов.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Остановками будут пользоваться автобусы, следующие по дороге Баку-Сумгайыт в направлении столицы.

Перед станцией метро "Автовокзал" (со стороны "Пирамиды") остановка разделена на три части и обозначена соответствующими указателями.

Здесь будут останавливаться автобусы № 500, 503 и 508, следующие из Сумгайыта и поселка Джейранбатан, № 119 и 135 - из Хырдалана, № 142, 525A и 525B - из села Масазыр, № 114A и 114B - из поселка Мушфигабад, № 156 и 156A - из поселка Хёкмяли, № 158 - из поселка Сулутепе, № 159 - из поселка Чичек, № 170 - из поселка Бинагади и № 83A - из поселка Биляджари.

Для удобного выезда автобусов обратно на дорогу Баку–Сумгайыт организована специальная полоса движения.

Кроме того, промежуточной остановкой для автобусов № 130 из поселка Локбатан и № 102 из поселка Ходжасан определена станция метро "Ходжасан".