İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Avtovağzal" və "Xocəsən" metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq yaradılıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:44
    Avtovağzal və Xocəsən metrostansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq yaradılıb

    Ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək "Avtovağzal" və "Xocəsən" metrostansiyalarından sərnişinlərin rahat şəkildə yararlanması məqsədilə həmin stansiyalar müntəzəm xətlər üçün aralıq dayanacaq nöqtəsi olaraq təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək.

    Belə ki, metronun "Avtovağzal" stansiyasının ("Piramida" tərəfi) önündə müntəzəm marşrutlara xidmət edən dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək üçün dayanacaq sahəsi uyğun nişanlarla işarələnib.

    Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən yola çıxan 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşfiqabad qəsəbəsindən 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sulutəpə qəsəbəsindən 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları bu nöqtədə aralıq dayanacağı kimi saxlayacaq.

    Avtobusların Bakı-Sumqayıt yoluna maneəsiz və rahat çıxışını təmin etmək məqsədilə ərazidə xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb.

    Bundan əlavə, Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi olaraq metronun "Xocəsən" stansiyası müəyyən edilib.

    Aralıq dayanacaq məntəqəsi
    Перед станциями метро "Автовокзал" и "Ходжасан" созданы промежуточные остановки для автобусов

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti