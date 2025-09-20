Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 2%
- 20 сентября, 2025
- 16:03
В январе-августе этого года воздушным транспортом в Азербайджане было перевезено 2 млн 721,1 тыс. пассажиров, что на 64,4 тыс. пассажиров или на 2,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За 8 месяцев 99,9% авиаперевозок осуществлялись транспортными средствами, принадлежащими государственным предприятиям, а 0,1% - частным предприятиям.
За отчетный период грузоперевозки этим видом транспорта сократились на 5% или на 13,6 тыс. тонн и составили 256,6 тыс. тонн.
В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 158 млн тонн. 0,2% грузов было перевезено воздушным путем.
